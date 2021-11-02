Jager Music Awards открыл прием заявок на участие в музыкальной премии

В этом году награды будут присуждать не только музыкантам, но и деятелям, двигающим индустрию вперед — стейдж-дизайнерам, авторам обложек, инфлюенсерам из TikTok или Telegram, организаторам ивентов и образовательных инициатив. Члены жюри выберут 30 важнейших игроков года, которые определяют музыкальную повестку вне зависимости от рода деятельности.

1 ноября стартовал прием заявок на участие в Jager Music Awards — профессиональной премии в области независимой музыки. Об этом « Афише Daily » рассказали представители конкурса.

Судьбу приза People’s Choice решат слушатели, проголосовав за кандидата на сайте премии — на это есть ровно месяц. Победителем может стать локальный бедрум-продюсер, видеограф или промоутер, а может и полюбившийся артист одной из трех стран-участниц Jager Music Awards: России, Беларуси и Казахстана.

Еще одно нововведение премии — отказ от разделения по музыкальным стиля. «Следуя принципам нового времени, Jager Music Awards не делит музыку на хип-хоп, рок или электронику», — сообщается в пресс-релизе конкурса.