перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от ковида – за сутки умерли 1178 человек 11:51
В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве экс-замглавы управления МВД Андрея Новосельцева 11:40
Jager Music Awards открыл прием заявок на участие в музыкальной премии 11:28
Cat Power/YouTube
Cat Power выпустила кавер на песню Dead Man’s Bones «Pa Pa Power» 11:00
Netflix выпустил трейлер «Мальчика по имени Рождество» 10:33
Рэпера Yung Trappa задержали по подозрению в изнасиловании 10:17
Институт Пушкина назвал «спутник» словом 2021 года 9:54
Из‑за густого тумана в аэропортах Москвы отменили и задержали более 150 рейсов 9:16
Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием более 300 млрд долларов 8:52
«Вечерний Ургант»/YouTube
Крис Пратт озвучит кота Гарфилда в новом мультфильме от сценариста «В поисках Немо» 3:13
Австралия открыла границы впервые с марта 2020 года 2:13
Вдохновленная «Игрой в кальмара» криптовалюта Squid оказалась мошеннической. Она резко обесценилась 1:17
В США умер создатель когнитивной психотерапии Аарон Бек. Ему было 100 лет 0:31
В сети появился второй трейлер фильма «Падение Луны». Главную роль в нем сыграла Халле Берри Вчера в 23:42
Эдуард Бояков покинул пост художественного руководителя МХАТ им. Горького Вчера в 23:27
mos.ru/Wikimedia
Все российские регионы вводят QR-коды для посещения общественных мест Вчера в 22:50
33 тысячи человек закрыли в шанхайском Диснейленде. У посетителя был положительный тест на COVID-19 Вчера в 22:20
Илон Маск готов продать акции Tesla, если это поможет в борьбе с мировым голодом Вчера в 22:04
Variety/YouTube
Кристен Стюарт снимет фильм «Хронология воды». Он станет ее полнометражным режиссерским дебютом Вчера в 21:36
Международная федерация гандбола после скандала разрешила спортсменкам сменить бикини на шорты Вчера в 21:16
Отключить рекламу

Jager Music Awards открыл прием заявок на участие в музыкальной премии

Виктория Шанина
Сегодня в 11:28

1 ноября стартовал прием заявок на участие в Jager Music Awards — профессиональной премии в области независимой музыки. Об этом «Афише Daily» рассказали представители конкурса.

В этом году награды будут присуждать не только музыкантам, но и деятелям, двигающим индустрию вперед — стейдж-дизайнерам, авторам обложек, инфлюенсерам из TikTok или Telegram, организаторам ивентов и образовательных инициатив. Члены жюри выберут 30 важнейших игроков года, которые определяют музыкальную повестку вне зависимости от рода деятельности.

Судьбу приза People’s Choice решат слушатели, проголосовав за кандидата на сайте премии — на это есть ровно месяц. Победителем может стать локальный бедрум-продюсер, видеограф или промоутер, а может и полюбившийся артист одной из трех стран-участниц Jager Music Awards: России, Беларуси и Казахстана.

Еще одно нововведение премии — отказ от разделения по музыкальным стиля. «Следуя принципам нового времени, Jager Music Awards не делит музыку на хип-хоп, рок или электронику», — сообщается в пресс-релизе конкурса.

«Перезапуск Jager Music Awards отражает новую логику мира, где заявить о себе может любой талант — будь то художник с вашего района, создатель DIY-фестиваля или человек с камерой и миллионом просмотров, живущий в другой стране. Главное здесь — отражение собственных ценностей, заряженных подлинным характером независимой культуры»
Организаторы Jager Music Awards

Итоги голосования будут объявлены 11 декабря на церемонии Jager Music Awards, которая пройдет параллельно в офлайн и онлайн. Шанс попасть на мероприятие получит любой, кто примет участие в голосовании до 30 ноября.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
биография
Человек божий
Мики Рурк и Александр Петров в экранизации жизни греческого святого
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
мультфильм
Кощей. Начало
Анимационная деконструкция образа знаменитого русского злодея
мюзикл
Шахматы
Получите скидку 500₽ (не более 10% от стоимости билетов) при оплате билетов на мюзикл с помощью VK Pay на сайте afisha.ru с 4 октября по 4 ноября
мультфильм
Неисправимый Рон
Мальчишка пытается ужиться с бракованным глючным андроидом
живопись
Юрий Пименов
Первая персональная выставка советского классика в Третьяковке

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить