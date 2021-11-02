На рэпера Yung Trappa завели два уголовных дела о сексуальном насилии

Следственный отдел Выборга возбудил два уголовных дела в отношении рэпера Yung Trappa — по части 1 статьи 131 УК («Изнасилование») и двум эпизодам по части 1 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера»). Об этом говорится на сайте СК по Ленобласти.

По версии следствия, в ночь с 31 октября на 1 ноября музыкант «совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении двух 18-летних девушек». Это произошло в одной из комнат дома в поселке Подборовье Выборгского района, говорится в сообщении СК.

В настоящее время Yung Trappa задержан, его допрашивают. Следствие будет просить суд назначить музыканту арест в виде меры пресечения.

О задержании рэпера стало известно утром 2 ноября. На него написала заявление в полицию 18-летняя студентка первого курса.

По ее словам, она познакомилась с Yung Trappa в инстаграме, они пять раз гуляли и ходили в рестораны. В компании пяти парней и трех девушек они поехали праздновать Хеллоуин в арендованный коттедж в Подборовье. Около 4 часов утра, как утверждает студентка, Yung Trappa зашел в комнату, где она находилась с подругой, и, несмотря на отказ, принудил ее к сексу. По версии рэпера, секс был по обоюдному согласию.

В феврале Yung Trappa вышел из тюрьмы. Там он пробыл 5,5 года за хранение и распространение наркотиков. «Афиша Daily» подробно рассказывала о судьбе артиста.