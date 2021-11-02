В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве экс-замглавы управления МВД Андрея Новосельцева

В городе Королев Московской области задержали подозреваемого в убийстве бывшего замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрея Новосельцева. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя министерства Ирину Волк.

По ее словам, 60-летнего жителя Подольска задержали сотрудники уголовного розыска.

Представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова отметила, что мужчина был знакомым дочери погибшего. На допросе подозреваемый рассказал, что совершил убийство из‑за денежного долга более 6 млн рублей, который не смог вернуть семье погибшего.

Тело Новосельцева нашли 26 октября в бане на частном участке садового товарищества «Родник-1». У мужчины обнаружили колото-резаные раны и синяки.

Экс-замглавы управления МВД стал известен благодаря участию в громких процессах в нулевых. В том числе он раскрыл убийство губернатора Магаданской области на Арбате в 2002 году.