Из‑за густого тумана в аэропортах Москвы отменили и задержали более 150 рейсов

Из‑за густого тумана московские аэропорты отменили 31 рейс, еще 127 — задержали. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

По информации «Интерфакса», аэропорты продолжают работать в штатном режиме. Наземные и диспетчерские службы осуществляют прием, отправку и обслуживание самолетов в самых сложных метеоусловиях, отметило издание со ссылкой на информированный источник.

Собеседник издания заявил, что аэропорты московской воздушной зоны аккредитованы по всепогодной категории. Однако в случае резкого ухудшения метеоусловий пилоты сами решают судьбу рейса.