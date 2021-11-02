Из‑за густого тумана в аэропортах Москвы отменили и задержали более 150 рейсов

Из‑за густого тумана московские аэропорты отменили 31 рейс, еще 127 — задержали. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».
По информации «Интерфакса», аэропорты продолжают работать в штатном режиме. Наземные и диспетчерские службы осуществляют прием, отправку и обслуживание самолетов в самых сложных метеоусловиях, отметило издание со ссылкой на информированный источник.
Собеседник издания заявил, что аэропорты московской воздушной зоны аккредитованы по всепогодной категории. Однако в случае резкого ухудшения метеоусловий пилоты сами решают судьбу рейса.
Скриншот с сайта «Яндекс.Расписание»
Вечером 1 ноября столицу окутал густой туман — видимость составила 200-700 метров. Пресс-служба главка МЧС Москвы заявила, что он рассеется к 10.00.