Facebook удалил аккаунт основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина

Facebook закрыл доступ к аккаунту основателя Gulagu.net Владимира Осечкина без предупреждения. Об этом сообщается в телеграм-канале проекта.

«Никаких предупреждений, жалоб, просто нет такого аккаунта и все. 4999 френдов, более 12 тыс. подписчиков, наше окно для общения с журналистами и прессой со всего мира. И вот снесли в ночь с 1 на 2 ноября», — написал Осечкин.

При попытке перейти на его аккаунт в фейсбуке всплывает надпись: «Этот контент сейчас недоступен. Возможно, владелец удалил контент или ограничил доступ к нему». По какой причине заблокировали страничку Осечкина, неизвестно.

«Очевидно, что это очередная попытка российских спецслужб уничтожить Gulagu.net и лично Владимира Осечкина, они боятся правды и огласки их страшных преступлений», — пишет он.

Основатель проекта призвал Facebook провести тщательную проверку и расследование по факту удаления аккаунта, а также принять меры к его восстановлению.

6 октября Gulagu.net опубликовал на своем ютьюб-канале новые кадры с пытками заключенных в туберкулезной больнице ФСИН в Саратовской области, в Белгородской колонии № 4 и в ИК № 6 на Камчатке. «Секретный архив» проекту передал программист Сергей Савельев, который в течение пяти лет имел доступ к компьютерам саратовского управления ФСИН. МВД объявило мужчину в международный розыск по делу о «неправомерном доступе к компьютерной информации» и заочно арестовало.

Gulagu.net — общественный проект, который борется за права заключенных и противодействует пыткам и коррупции в колониях ФСИН. В мае этого года центр прекратил свою деятельность в России и перенес ее за пределы страны на фоне опасений за жизнь и свободу сотрудников.