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Ивану Сафронову вменили новый эпизод — передачу военных данных о Сирии политологу

Семён Гудошников
Сегодня в 12:25

Экс-журналисту и советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод — передачу информации о российских вооруженных силах в Сирии политологу Демури Воронину. Об этом со ссылкой на адвоката Сафронова Ивана Павлова пишет ТАСС.

«По версии следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот, в свою очередь, переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и Федеральной разведслужбе (БНД) Германии», — заявил адвокат.

«По мнению ФСБ, переданные сведения могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии. Согласно обвинению, за эту информацию Воронин выплатил Сафронову вознаграждение в размере 248 долларов», — добавил он.

В феврале 2021 года Воронин был задержан и арестован по делу о госизмене. Источник «Интерфакса» сообщал, что политолог мог передать сведения, составляющие государственную тайну, в одну из стран НАТО.

Накануне стало известно, что ФСБ завершила расследование дела Сафронова, и юристы начали знакомиться с его материалами.

Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года по обвинению в госизмене. Его подозревают в передаче спецслужбам НАТО данных, составляющих гостайну. Данные были якобы переданы в 2017 году через чешскую разведку и касались поставок вооружений в страны Африки и Ближнего Востока.

Сафронов вину отрицает. Некоторые его бывшие коллеги и правозащитники связывают преследование Сафронова с его журналистской деятельностью. В «Ведомостях» и «Коммерсанте» он освещал работу военно-промышленного комплекса России и космической отрасли.

Против одного из защитников Сафронова, Ивана Павлова, заведено дело о разглашении тайны следствия по делу его подзащитного. В начале сентября Павлов покинул Россию, в конце октября заявил, что его объявили в розыск.

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