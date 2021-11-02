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Институт Пушкина назвал «спутник» словом 2021 года

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:54

Государственный институт русского языка имени Александра Пушкина выбрал «спутник» словом 2021 года. В этом году его стали употреблять в девять раз чаще, сообщает ТАСС.

«Это слово прочно связано с названием российской вакцины, рост частотности употребления обусловлен широким обсуждением тем вакцинации и признания российской вакцины за рубежом», — рассказал источник агентству.

По словам доктора филологических наук и проректора по науке Михаила Осадчего, исследование проводилась в три этапа: на перовом определялись главные темы, на втором — проводился экспертный анализ, а на третьем — происходила сортировка по частотности употребления.

Так, второе место заняло слово «Афганистан». Его стали употреблять в 6,5 раза чаще, чем в предыдущем году.

«Тема Афганистана очень чувствительна для России, поскольку многие хорошо помнят ввод и вывод советских войск. Можно сказать, что новостная лента задела спящую травму российского (шире — русскоязычного) общества, что и вызвало бурную реакцию», — отметил Осадчий.

На третьем месте — словосочетание «Северный поток», частотность которого выросла в пять раз. По словам доктора филологических наук, эта тема стала популярна после завершения прокладки «Северного потока». «Интерес русскоязычной общественности к этому словосочетанию подогрел газовый кризис, который стал главной темой октября», — добавил он.

Четвертое место занимает слово «перепись», пятое — «импичмент», шестое — «QR-код», седьмое — «антипрививочник» и «антиваксер», восьмое — «выборы», девятое — «нерабочий» и десятое — «смертность».

Ранее Оксфордский словарь английского языка назвал vax (в переводе «вакцина» или «вакцинироваться») словом 2021 года. Его стали употреблять в 72 раза чаще, чем в прошлом году. Оно породило множество производных форм, например vax sites («места для вакцинирования») или fully vaxxed («полностью привитый»).

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