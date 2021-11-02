«Мумия» и «Суспирия»: пять лучших фильмов ужасов, по мнению режиссера Джона Карпентера

Режиссер культового фильма ужасов 1978 года «Хеллоуин» Джон Карпентер составил список пяти лучших ужастиков для Le Cinema Club. 1. «Мумия», 1959 год Фильм о группе археологов, которые вскрыли гробницу жрицы Анаки, от режиссера Теренса Фишера. Картина входит в классическую серию фильмов ужасов студии Hammer.

«Великолепная игра Кристофера Ли» Джон Карпентер

2. «Изгоняющий дьявола», 1973 год Первая картина об экзорцизме и первый ужастик, номинированный на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм». Кинолента Уильяма Фридкина рассказывает о дочери известной актрисы, с которой начинают происходить странные вещи. Специально приглашенный священник подозревает, что она одержима дьяволом.

«Воплощение дьявола» Джон Карпентер

3. «Суспирия», 1977 год Фильм ужасов итальянского режиссера Дарио Ардженто. Кинолента рассказывает о молодой девушке Сюзи. Она отправляется в Германию для обучения в престижной балетной школе. В ночь приезда она видит, как из здания выбегает напуганная девушка, которую жестко убили в ту же ночь.

«Дарио Ардженто в своем лучшем стиле» Джон Карпентер

4. «Франкенштейн», 1931 год Картина о жутком докторе Франкенштейне, оказавшая сильное влияние на массовую культуру, породив ряд сиквелов и спин-оффов. В 1991 году ее даже внесли в Национальный реестр фильмов, обладающих «культурными, историческими или эстетическими значениями». Фильм Джеймса Уэйла стал вторым проектом Universal Pictures из серии «Монстры Universal» после «Дракулы».

«Это все еще классика» Джон Карпентер

5. «Техасская резня бензопилой», 1974 год Один из культовых американских независимых фильмов в жанрах ужасов и слэшеров от режиссера Тоуба Хупера. Картина о девушке Салли, ее прикованном к инвалидной коляске брате и их друзьях, которые решают навестить ферму, где раньше жил дедушка. Там они сталкиваются с жуткой семьей рабочих скотобойни.

«Очень жуткий фильм» Джон Карпентер

15 октября в кинотеатрах вышел хоррор «Хеллоуин убивает» — новый фильм знаменитой франшизы Джона Карпентера. Финальная часть серии «Хеллоуин заканчивается» появится в прокате в 2022 году.