Антирекорды ковидной статистики, пополнение в списке иноагентов и другие новости дня

В России новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом — за сутки заболели 31 299 человек. Смертность тоже максимальная за время пандемии — 986 пациентов умерли.

Россия снимает ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ. Полеты в еще девять стран решено возобновить.

СК предъявил пермскому стрелку обвинение по делу о массовом убийстве в вузе. 18-летний Тимур Бекмансуров полностью признал вину.

Главу «Альянса врачей» (признан иноагентом) Анастасию Васильеву приговорили к году ограничения свободы по «санитарному делу». Ей запретили выходить из дома по ночам, менять место жительства и участвовать в массовых мероприятиях.

Минюст включил правозащитную организацию «Якутия — наше мнение» в список СМИ —иностранных агентов. В работе «Дождя», который тоже в реестре, РКН нашел нарушение закона об иноагентах.

В Норвегии мужчина с луком напал на прохожих. Убиты 5 человек, еще трое пострадали. Власти считают произошедшее терактом.

В российском законодательстве может появиться понятие «пытки», а наказание за них могут ужесточить. Соответствующий законопроект готовят аппарат уполномоченной по правам человека и Совфед.

Экс-солистка «Демо» Александра Зверева обвинила продюсера группы в неоднократных побоях. Вадим Поляков, по словам артистки, давил на нее и психологически — угрожал уволить и снижал самооценку.

Джаред Лето поздравил тяжелобольную фанатку Анастасию Петрову с днем рождения. Они поговорили о ее самочувствии, семье и даже пельменях.

На Netflix скоро выйдет документальный сериал от Дэвида Финчера о киноискусстве. А новый фильм М.Найта Шьямалана, автора «Шестого чувства» и «Дома с прислугой», появится на экранах в феврале 2023 года.

Disney снимет более 50 корейских фильмов и сериалов на волне популярности «Игры в кальмара». К участию привлекут авторов не только из Южной Кореи, но и из Японии, Австралии, Тайваня и Индонезии, а также креативщиков Marvel и Pixar.

Посмотрите на Бена Аффлека в образе заботливого дяди в трейлере фильма «Нежный дар» (режиссер — Джордж Клуни). А если этого мало — вот вам поющий Тимоте Шаламе на съемках «Вилли Вонки».