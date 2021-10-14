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Группа «Привет» выпустила клип на песню «Нормально» 20:12
Антирекорды ковидной статистики, пополнение в списке иноагентов и другие новости дня
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Новый фильм М.Найта Шьямалана выйдет в феврале 2023 года. Он будет называться «Стук в хижине» 18:37
FameTime TV/YouTube
«В какой‑то момент я перестала видеть»: экс-солистка «Демо» рассказала о побоях со стороны продюсера 18:28
Студент МГУ выпал из окна 14-го этажа общежития. Он погиб на месте 18:13
Reuters: Amazon систематически копировал товары других компаний и манипулировал результатами поиска 18:07
Роскомнадзор нашел в работе «Дождя»* нарушение закона об иноагентах 17:48
НКО «Якутия — наше мнение» признали СМИ-иноагентом 17:34
Бен Аффлек в роли заботливого дяди в трейлере фильма «Нежный бар» от Джорджа Клуни 17:23
Ученые запустили программу «Морж из космоса». Активисты будут искать животных по спутниковым фото 17:19
Скоро стартует конференция ООН по климату. Участвуют 200 стран. Что они обсудят и что это значит? 17:02
В Норвегии мужчина с луком напал на прохожих. Убиты 5 человек, власти считают произошедшее терактом Обновлено в 17:01
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Крупнейшая авиакомпания Alitalia закрывается из‑за банкротства. Сегодня будет ее последний рейс 16:36
Disney снимет более 50 корейских фильмов и сериалов на волне популярности «Игры в кальмара» 16:31
В онлайн-конференции Adobe Max примут участие Тильда Суинтон, Хлоя Чжао и Янг Таг 16:20
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Дайджест

Антирекорды ковидной статистики, пополнение в списке иноагентов и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 19:55

В России новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом — за сутки заболели 31 299 человек. Смертность тоже максимальная за время пандемии — 986 пациентов умерли.

Россия снимает ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ. Полеты в еще девять стран решено возобновить.

СК предъявил пермскому стрелку обвинение по делу о массовом убийстве в вузе. 18-летний Тимур Бекмансуров полностью признал вину.

Главу «Альянса врачей» (признан иноагентом) Анастасию Васильеву приговорили к году ограничения свободы по «санитарному делу». Ей запретили выходить из дома по ночам, менять место жительства и участвовать в массовых мероприятиях.

Минюст включил правозащитную организацию «Якутия — наше мнение» в список СМИ —иностранных агентов. В работе «Дождя», который тоже в реестре, РКН нашел нарушение закона об иноагентах.

В Норвегии мужчина с луком напал на прохожих. Убиты 5 человек, еще трое пострадали. Власти считают произошедшее терактом.

В российском законодательстве может появиться понятие «пытки», а наказание за них могут ужесточить. Соответствующий законопроект готовят аппарат уполномоченной по правам человека и Совфед.

Экс-солистка «Демо» Александра Зверева обвинила продюсера группы в неоднократных побоях. Вадим Поляков, по словам артистки, давил на нее и психологически — угрожал уволить и снижал самооценку.

Джаред Лето поздравил тяжелобольную фанатку Анастасию Петрову с днем рождения. Они поговорили о ее самочувствии, семье и даже пельменях.

На Netflix скоро выйдет документальный сериал от Дэвида Финчера о киноискусстве. А новый фильм М.Найта Шьямалана, автора «Шестого чувства» и «Дома с прислугой», появится на экранах в феврале 2023 года.

Disney снимет более 50 корейских фильмов и сериалов на волне популярности «Игры в кальмара». К участию привлекут авторов не только из Южной Кореи, но и из Японии, Австралии, Тайваня и Индонезии, а также креативщиков Marvel и Pixar.

Посмотрите на Бена Аффлека в образе заботливого дяди в трейлере фильма «Нежный дар» (режиссер — Джордж Клуни). А если этого мало — вот вам поющий Тимоте Шаламе на съемках «Вилли Вонки».

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