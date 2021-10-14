В Норвегии мужчина с луком напал на прохожих. Он убил по меньшей мере пятерых

В норвежском городе Кунгсберге вечером 12 октября неизвестный мужчина открыл стрельбу их лука по прохожим. В результате инцидента погибли по меньшей мере пять человек. Об этом сообщил телеканал NRK со ссылкой на правоохранителей.
По словам представителя местной полиции Эйвинда Оса, во время стрельбы также пострадали еще двое, в том числе один полицейский. Силовики пока не знают о причинах нападения. Они не исключают, что преступник совершил террористический акт.
На данный момент полиция считает, что нападавший действовал в одиночку. Он был задержан в течение получаса после первых сообщений об атаке. Мужчина пытался сбежать, поэтому правоохранителям пришлось сделать предупредительный выстрел.
Стрелка пока не успели допросить. Площади в центре города сейчас оцеплены, там проводятся судебно-медицинские действия и ведется расследование. В работе по обеспечению безопасности задействованы в том числе вертолеты.
Всем полицейским Норвегии приказали вооружиться (обычно они не носят при себе оружие). На инцидент уже отреагировала премьер-министр страны Эрна Сульберг: она назвала ситуацию «шокирующей».