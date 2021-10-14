В Норвегии мужчина с луком напал на прохожих. Он убил по меньшей мере пятерых

В норвежском городе Кунгсберге вечером 12 октября неизвестный мужчина открыл стрельбу их лука по прохожим. В результате инцидента погибли по меньшей мере пять человек. Об этом сообщил телеканал NRK со ссылкой на правоохранителей.

По словам представителя местной полиции Эйвинда Оса, во время стрельбы также пострадали еще двое, в том числе один полицейский. Силовики пока не знают о причинах нападения. Они не исключают, что преступник совершил террористический акт.