Джаред Лето поздравил с днем рождения тяжелобольную российскую фанатку

Американский солист Thirty Seconds to Mars и актер Джаред Лето поздравил по видеосвязи тяжелобольную российскую фанатку Анастасию Петрову с днем рождения. Об этом сообщается в инстаграме благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера».

Свой 27-й день рождения девушка отметила Царицынском хосписе. Анастасия слушает Thirty Seconds to Mars с 11 лет, она была на нескольких концертах, а в комнате у нее стоит картонная фигура Лето в полный рост.

Музыкант поговорил с девушкой о ее самочувствии, жизни, семье и собаке. Анастасия рассказала, что живет на морфине из‑за тяжелой болезни, но, несмотря на это, не падает духом и продолжает улыбаться. Джаред отметил, что русский язык дается ему тяжело, но все равно произнес коронную фразу, которую обычно говорит на концертах: «Ну что стоишь как дуб?» Музыкант также признался, что обожает пельмени.

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