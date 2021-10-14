Джаред Лето поздравил с днем рождения тяжелобольную российскую фанатку

Американский солист Thirty Seconds to Mars и актер Джаред Лето поздравил по видеосвязи тяжелобольную российскую фанатку Анастасию Петрову с днем рождения. Об этом сообщается в инстаграме благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера».
Свой 27-й день рождения девушка отметила Царицынском хосписе. Анастасия слушает Thirty Seconds to Mars с 11 лет, она была на нескольких концертах, а в комнате у нее стоит картонная фигура Лето в полный рост.
Музыкант поговорил с девушкой о ее самочувствии, жизни, семье и собаке. Анастасия рассказала, что живет на морфине из‑за тяжелой болезни, но, несмотря на это, не падает духом и продолжает улыбаться. Джаред отметил, что русский язык дается ему тяжело, но все равно произнес коронную фразу, которую обычно говорит на концертах: «Ну что стоишь как дуб?» Музыкант также признался, что обожает пельмени.
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Идею для подарка предложил брат девушки. «Я мечтаю, чтобы Джаред узнал, что тут, в России, есть такая девушка — умная, красивая, амбициозная, любящая. Которая, несмотря ни на что, продолжает верить в себя, в нас, в силу Mars family. Мечтаю, чтобы она услышала слова поддержки не только от меня, мамы и сестер, но и от своего давнего кумира и друга Джареда Лето», — рассказал он.
Воплотить мечту в жизнь помогла основательница фонда Нюта Федермессер. Она связалась с Иваном Ургантом, у которого музыкант был на шоу, когда приезжал в Россию. После этого Лето позвонил Анастасии.