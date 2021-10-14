Бен Аффлек в роли заботливого дяди в трейлере фильма «Нежный бар» от Джорджа Клуни

Amazon Prime поделился трейлером фильма «Нежный бар», режиссером которого выступил Джордж Клуни. Кинолента выйдет в ограниченный прокат 17 декабря, а 7 января 2022 года появится на стрим-сервисе.

В ролике показали взросление писателя Джона Морингера в кругу большой и заботливой семьи. У него нет отца, поэтому большую часть времени мальчик проводит с дядей Чарли, который работает барменом. Он посвящает Джону все свободное время, обучая его игре в бейсбол и раздавая советы.

«Никогда не бей женщину, даже если она вонзит в тебя ножницы», — говорит Чарли.