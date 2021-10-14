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В России выявили 31 299 новых случаев коронавируса. Умерли 986 человек — максимум с начала пандемии

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:14

В России зафиксировали рекордный суточный прирост — 31 299 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 2582 заражения больше, чем вчера.

Больше всего новых заражений в Москве — 6712 (максимум с 9 июля). Следом идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Нижегородская и Воронежская области, Башкортостан и Пермский край.

В России третий день подряд выявили рекордное количество смертей от коронавируса за сутки — 986 человек. За все время скончались 220 315 человек.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 7 892 980. За сутки выздоровели 21 670 человек, за все время — 6 937 756.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 238,5 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (44,1 млн), на втором — Индия (34 млн), на третьем — Бразилия (21,5 млн), на четвертом — Великобритания (8,2 млн).

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