Минюст внес в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, некоммерческое правозащитное объединение «Якутия наше мнение»*. Реестр опубликован на сайте ведомства.

Руководитель организации Степан Петров включен в список СМИ-иноагентов с 20 августа. Пару дней назад на него завели административное дело о невыполнении требований к иностранным агентам. Петрову грозит штраф до 10 тыс. рублей.

На сайте «Якутия — наше мнение» говорится, что портал «находится на реконструкции» в связи с включением главы НКО в реестр иноагентов. Организация не согласна с присвоением такого статуса Петрову.

Сейчас в реестре СМИ-иноагентов 86 организаций и частных лиц. В апреле 2021 года такой статус получила «Медуза», в мае — издание VTimes, в июле — The Insider. В августе в список СМИ-иноагентов попал телеканал «Дождь», а в сентябре — «ОВД-Инфо», «Медиазона», ее издатель Петр Верзилов и главред Сергей Смирнов*.

*Все перечисленные издания, журналисты и НКО внесены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.