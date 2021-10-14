Главу «Альянса врачей»* приговорили к году ограничения свободы по «санитарному делу»

Преображенский районный суд Москвы приговорил главу профсоюза «Альянс врачей»* Анастасию Васильеву к одному году ограничения свободы по «санитарному делу», сообщает пресс-служба столичных судов. Прокуратура запрашивала для нее год и восемь месяцев.

Васильевой запрещено покидать дом с 22.00 до 6.00, менять место жительства без согласования, выезжать за пределы Москвы, посещать и участвовать в массовых мероприятиях. Ей также нужно раз в два месяца отмечаться в инспекции.

Васильеву на заседание суда не пустили, она опоздала на несколько минут. Ей пришлось ждать вынесения приговора под дверью в зал, рассказал «Новой газете» адвокат Дмитрий Джулай.

Васильева последней обвиняемой без приговора по «санитарному делу», которое завели после акции 23 января в поддержку Алексея Навального.

Другим фигурантам дела дали от года до полутора лет ограничения свободы с запретом выходить из дома по ночам, покидать Москву и Московскую область и посещать массовые мероприятия.

В конце сентября Васильева попросила больше не ассоциировать «Альянс врачей» с ФБК**. Она раскритиковала соратников Навального за эмиграцию и заявила, что профсоюз сосредоточится на помощи медработникам и не будет «воевать с государством».

*Минюст признал «Альянс врачей» НКО, выполняющей функцию иноагента.

**ФБК признан в России экстремистской и запрещенной организацией.