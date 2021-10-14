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В сети появилось видео поющего Тимоте Шаламе со съемок «Вилли Вонки»

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:29

В твиттере появилось видео со съемочной площадки «Вилли Вонки» с поющим Тимоте Шаламе. Ролик опубликовал житель Англии Арт Доэрти.

На нем слышно как Шаламе поет о нехватке денег и том, что «пришло время показать всему миру мой рецепт». «У меня в кармане 12 серебряных суверенов и шляпа, полная мечтаний», — продолжает он.

Доэрти рассказал, что живет в отдаленном городке на юго-западе Англии и часто ходит на пляж, где как раз случайно и застал съемки «Вилли Вонки».

«Похоже, что они снимали, как он сходит с лодки. Либо он едет за умпа-лумпами, либо возвращается от них, либо я не знаю. Не хочу слишком сильно вдаваться в рассуждения об умпа-лумпах, потому что это будет что‑то особенное», — отметил он.

«Вилли Вонка» расскажет историю молодого кондитера перед тем, как он стал известен в мире шоколада. Сюжет фильма развернется до событий книги Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика».

Помимо Шаламе в картине снимаются Киган-Майкл Ки («Фарго»), Роуэн Аткинсон («Мистер Бин»), Салли Хокинс («Приключения Паддингтона») и Оливия Колман («Корона»). Какие роли они исполнят, пока неизвестно.

Режиссером «Вилли Вонки» стал постановщик фильмов о медведе Паддингтоне Пол Кинг, а продюсером — Дэвид Хейман. Ожидается, что кинолента выйдет в прокат в марте 2023 года.

Ранее Шаламе опубликовал первую фотографию в образе сказочного кондитера. На голове актера цилиндр, в руках трость, а сам он одет в бархатное малиновое пальто. Мы собрали самые интересные реакции пользователей соцсетей на снимок.

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