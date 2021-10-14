Disney снимет более 50 корейских фильмов и сериалов на волне популярности «Игры в кальмара»

Руководство Disney+ объявило о намерении выпустить более 50 корейских фильмов и сериалов к 2023 году. Об этом сообщает телеканал CNN.

Стрим-сервис представит новые шоу из Южной Кореи, Японии, Австралии, Тайваня и Индонезии. Многие из них будут транслироваться на местных языках: от индонезийского бахаса до китайского.

Компания Disney объявила об этом на фоне шумихи вокруг дорамы «Игра в кальмара» от Netflix, которая стала самым популярным шоу в истории стрим-сервиса. Его посмотрели с 111 млн аккаунтов.

Руководитель отдела контента и развития Disney в Азиатско-Тихоокеанском регионе Джессика Кам-Энгл, выступая на презентации для СМИ, отметила популярность корейского контента и заявила, что он «превратился в глобальное явление».

Она также рассказала, что компания намерена выпустить романтическую дораму «Подснежник», в которой снялась участница корейской группы Blackpink Чжи Су.

По словам президента компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе Люка Кана, чтобы завоевать Голливуд, Disney будет полагаться на местных авторов, объединяя их с креативщиками из Pixar и Marvel.

«Потоковое вещание быстро становится мейнстримом, и Disney+ имеет все шансы занять главную роль», — добавил он.