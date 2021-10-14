В Совете Федерации готовят законопроект об отдельном наказании за пытки в колониях

Аппарат уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой и Совет Федерации готовят законопроект об отдельном наказании за пытки в колониях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Москалькову.

Уполномоченная по правам человека отметила, что постоянно получает жалобы на насилие в колониях, но «зачастую информация соответствует действительности не в полном объеме». По словам омбудсмена, ФСИН оперативно реагирует на ее обращения по сообщениям о пытках.

Ситуацию в колониях в Саратове, Ярославле и Иркутске она назвала «совершенно вопиющим случаем». Омбудсмен надеется, что законодатели поддержат готовящийся законопроект. Сроки его подготовки и внесения в Госдуму, а также детали документа не уточняются.

Москалькова говорила о необходимости закрепить в законодательстве понятие «пыток» и ужесточить за них наказание еще в 2018 году, после появления ролика с истязаниями в ярославской колонии. Тогда она назвала опубликованное в СМИ видео «важной точкой отсчета, когда власть стала реагировать и на обращения уполномоченного, и на позицию общественности».

4 октября основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что правозащитники вывезли из России «секретный видеоархив» российских спецслужб с пытками и изнасилованиями заключенных. По словам проекта, его объем — 40 гигабайт.

Часть видеозаписей опубликовали СМИ, некоторые появились на ютьюб-канале Gulagu.net. Действия в них, как утверждают правозащитники, происходят в том числе в туберкулезной больнице ФСИН в Саратовской области, в Белгородской исправительной колонии № 4 и в ИК № 6 на Камчатке.

На основе публикаций заведено семь уголовных дел, должностей лишились глава УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов, начальник туберкулезной больницы Павел Гаценко и несколько высокопоставленных сотрудников саратовского управления ФСИН.

13 октября Осечкин во время стрима на «Дожде»* рассказал о получении еще одного видеоархива с пытками. Его объем не уточняется. Оба архива правозащитникам передал программист и бывший заключенный, который в течение пяти лет имел доступ к компьютерам саратовского управления ФСИН.

* Телеканал «Дождь» внесен Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.