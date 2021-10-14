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Новый фильм М.Найта Шьямалана выйдет в феврале 2023 года. Он будет называться «Стук в хижине»

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:37

Американский режиссер М.Найт Шьямалан объявил название своего нового проекта и дату его выхода. Следующий фильм кинематографиста будет называться «Стук в хижине» («Knock at the Cabin») и выйдет 3 февраля 2023 года, сообщил Collider.

Картину выпустит киностудия Universal Pictures. О чем именно она расскажет, Шьямалан пока не раскрывает. Предположительно, лента будет представлять собой триллер — излюбленный жанр режиссера, известного по таким работам, как «Знаки», «Таинственный лес» и «Явление».

Ранее в твиттере Шьямалан говорил, что новый фильм будет «очень напряженным», — в сценарии, по подсчетам автора, около 100 страниц. По мнению Collider, проект скорее окажется более камерной постановкой в духе «Визита», нежели крупным блокбастером.

Последней работой Шьямалана стал мистический сериал «Дом с прислугой». Его съемки завершились в июне 2020 года. А весной 2021 года «Афиша Daily» подробно разбирала все серии второго сезона.

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