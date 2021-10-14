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Россия снимает ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:20

С 9 ноября Россия снимает ограничения на авиационное сообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Также с 9 ноября на взаимной основе возобновляются полеты на Багамы, в Иран, Нидерланды, Норвегию, Оман, Словению, Тунис, Швецию и Таиланд. В последнюю страну могут попасть только вакцинированные от коронавируса туристы.

Кроме того, будут открыты регулярные и чартерные рейсы из российских городов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Речь идет только о тех аэропортах, где возобновлены международные полеты.

21 сентября Россия сняла ограничения на авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией, а также возобновила рейсы в Турцию и Египет из международных аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.

На данный момент из России можно улететь чуть более чем в 30 стран. В том числе в Великобританию, Бразилию, Египет, Грецию, Турцию, Мексику, Сербию и Хорватию.

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