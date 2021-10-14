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На Netflix выйдет документальный сериал от Дэвида Финчера. Он будет посвящен киноискусству

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:30

На стриминговом сервисе Netflix выйдет документальный сериал, снятый американским режиссером Дэвидом Финчером («Бойцовский клуб», «Манк», «Исчезнувшая», «Зодиак»). Об этом сообщил твиттер-аккаунт NetflixFilm.

Сериал под названием «Voir» (в переводе с французского — «Видеть») будет состоять из визуальных эссе, посвященных киноискусству. Один из эпизодов поставит сценарист и кинокритик Дрю МакУини («Мастера ужасов»).

МакУини надеется, что «Voir» окажется «не похож ни на одно другое шоу о фильмах, которое вы видели». Каждая серия будет длиться от 10 до 30 минут и расскажет о том, что «интригует или расстраивает» кинематографистов.

В создании проекта, как отметил сценарист, участвует Дэвид Прайор («Пустой человек»). Он и пригласил МакУини присоединиться к сериалу еще в 2017 году. «Мы сняли наши первые эпизоды некоторое время назад, а затем началась пандемия», — рассказал МакУини.

«Мы все работали над своими собственными произведениями как самодостаточные единицы, что позволяло нам относиться к каждому из них как к отдельной работе. Мне нравится, что Финчер не пытался навязать свое мнение о чем‑либо», — добавил кинематографист.

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