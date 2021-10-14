«В какой‑то момент я перестала видеть»: экс-солистка «Демо» рассказала о побоях со стороны продюсера

Бывшая солистка группы «Демо» Александра Зверева обвинила экс-продюсера коллектива Вадима Полякова в физическом насилии. Об этом она рассказала в ютьюб-шоу FameTime TV.

«Он (Поляков. — Прим. ред.) меня избивал, бил по голове. От его ударов у меня образовался то ли тромб, то ли кровоизлияние в мозг. И оно перекрывало питание к мозжечку. В какой‑то момент я перестала видеть, перед глазами плыл мир, меня рвало», — поделилась артистка.

Исполнительница хита «Солнышко в руках» заявила, что Поляков ревновал ее к другим мужчинам. Однажды, утверждает она, продюсер ударил ее в живот, зная о том, что она беременна.

О побоях, по словам Зверевой, она не рассказывала родителям. Певица говорит, что продюсер давил на нее и психологически — угрожал уволить и намеренно снижал самооценку. Только осознав, что она харизматичная, целостная личность, артистка нашла в себе силу уйти, вспоминает она.

Александра Зверева стала солисткой «Демо» в марте 1999 года. Летом того же года песни «Солнышко» и «2000 лет» принесли группе широкую популярность, заняв лидирующие места в хит-парадах, и коллектив начал гастролировать.

Певица покинула «Демо» в 2011 году, почти сразу начав сольную карьеру. Сейчас Зверева живет в США, воспитывает четырех детей и занимается выпуском одежды для беременных женщин.