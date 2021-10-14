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Роскомнадзор нашел в работе «Дождя»* нарушение закона об иноагентах

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:48

Роскомнадзор обнаружил на сайте «Дождя»* нарушение закона об иноагентах. Гендиректора телеканала Наталью Синдееву и главреда сайта Владимира Моторина вызвали в управление регулятора для составления протоколов о распространении информации об иноагентах без маркировки.

Как пишет «Дождь», речь идет о публикации под заголовком «Новая зачистка — кто следующий за „Проектом“, как Россия начала охоту на экс-директора ФБК**, почему сейчас не остановить третью волну ковида» от 29 июня. Однако в уведомлении о нарушении РКН не стал уточнять, в чем фактически оно выражается.

Нарушение закона о СМИ, в котором обвинили «Дождь», предусматривает штраф от 40 до 50 тыс. рублей для юридических лиц и штраф от 4000 до 5000 рублей для должностных лиц. Это прописано в части 2.1 статьи 13.15 КоАП РФ.

* «Дождь» внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

** ФБК признан в России экстремистской и запрещенной организацией.

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