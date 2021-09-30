перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Бритни Спирс избавилась от опеки, вокалист Blink-182 победил рак и другие новости дня
20:51 дайджест
В Москве представят проект «Urban Dreams: антиутопия. Подземный город» 20:47
Группа «Зоркий» сняла документальный фильм о любви москвички и таксиста из Киргизии 19:41
Лили-Роуз Депп снимется в сериале Сэма Левинсона «Идол» 19:26
Москвичка с СМА вышла к мэрии с портретами и колясками людей, которые умерли без лечения 18:33
Космос, инопланетяне и запрет на музыку: в сети появился совместный клип Coldplay и BTS 18:27
Мосгорсуд изменил приговор Любови Соболь по «санитарному делу» 17:50
Claudio Schwarz/Unsplash
Еврейский музей и издание «Такие дела» проведут серию дискуссий об инклюзивности 17:27
Отец десятиклассницы открыл стрельбу в московской школе. Пострадавших нет, мужчина задержан 16:57
Дэвид Теннант сыграет отравленного экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко в новом сериале 16:48
Facebook опубликовал отчет о влиянии Instagram на психическое здоровье пользователей 16:18
The Rolling Stones поделились не изданным ранее треком «Troubles A’ Comin» 15:34
Пресс-материалы
В приложении «Яндекса» теперь можно снимать и монтировать короткие видео 15:22
Элтон Джон и Стиви Уандер выпустили совместный трек 14:44
В магазине adidas на Кузнецком Мосту проведут выставку NFT-искусства и презентуют новые кроссовки 14:11
«Яндекс.Музыка» запустила раздел «Про подкасты», посвященный индустрии подкастинга 13:51
Тикток-звезда Ashnikko выпустила клип и два новых трека 13:20
World Economic Forum/Flickr
Саркози приговорили к году тюрьмы по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании 12:43
«Ситимобил» и Welldone запустят на один день в Москве «вегетарианское такси» 12:34
В России третий день фиксируют максимальную смертность от ковида. За сутки умерли 867 человек 12:07
Отключить рекламу
Дайджест

Бритни Спирс избавилась от опеки, вокалист Blink-182 победил рак и другие новости дня

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:51

Отец десятиклассницы открыл стрельбу в школе на северо-востоке Москвы. Пострадавших нет, стрелок задержан.

Российские правоохранители объявили в розыск шеф-редактора The Insider Романа Доброхотова. На него завели уголовное дело о незаконном пересечении границы.

В России вновь антирекорд по смертности от COVID-19 — 867 человек. За сутки в Москве выявили 3998 случаев коронавируса.

Бывший президент Франции Николя Саркози получил год тюрьмы. Парижский исправительный суд признал его виновным в незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012 году.

Бритни официально избавилась от опеки отца. Однако у нее остались другие опекуны — до конца года суд решит, должны ли они продолжать контролировать певицу.

Фронтмен Blink-182 Марк Хоппус рассказал о победе над раком. Он уточнил, что теперь ему необходимо восстанавливаться до конца этого года и проверяться каждые шесть месяцев.

Новые треки сегодня представили певица Ashnikko, The Rolling Stones, а также дуэт Элтона Джона и Стиви Уандера.

Coldplay и BTS выпустили совместный клип на трек «My Universe». По сюжету участники групп объединяются в борьбе со злыми силами на неизвестной планете, где запрещена музыка.

Василий Зоркий и его группа сняли документалку «До свидания». Лента рассказывает о девушке из Москвы по имени Ася, которая решила переехать в Киргизию, чтобы быть со своим молодым человеком — киргизским таксистом Жаныбеком.

HBO и Би-би-си снимают документальный фильм о штурме Капитолия сторонниками экс-президента США Дональда Трампа.

Дэвид Теннант исполнит роль Александра Литвиненко в драме об отравлении экс-сотрудника КГБ и ФСБ. А Лили-Роуз Депп сыграет с The Weeknd в сериале «Идол» от создателя «Эйфории» Сэма Левинсона.

Netflix опубликовал трейлер своего нового документального проекта под названием «Плохой спорт». Он выйдет 6 октября и расскажет о шести крупных скандалах в мировом спорте, связанных с коррупцией, манипуляциями и преступлениями.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ФСБ
Netflix
Люди
Бритни Спирс
Николя Саркози
Элтон Джон
Дональд Трамп
Александр Литвиненко
Лили-Роуз Депп
Эйбeл Тесфайе
Роман Доброхотов
Василий Зоркий
Дэвид Теннант
Сэм Левинсон
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить