Бритни Спирс избавилась от опеки, вокалист Blink-182 победил рак и другие новости дня

Отец десятиклассницы открыл стрельбу в школе на северо-востоке Москвы. Пострадавших нет, стрелок задержан.

Российские правоохранители объявили в розыск шеф-редактора The Insider Романа Доброхотова. На него завели уголовное дело о незаконном пересечении границы.

В России вновь антирекорд по смертности от COVID-19 — 867 человек. За сутки в Москве выявили 3998 случаев коронавируса.

Бывший президент Франции Николя Саркози получил год тюрьмы. Парижский исправительный суд признал его виновным в незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012 году.

Бритни официально избавилась от опеки отца. Однако у нее остались другие опекуны — до конца года суд решит, должны ли они продолжать контролировать певицу.

Фронтмен Blink-182 Марк Хоппус рассказал о победе над раком. Он уточнил, что теперь ему необходимо восстанавливаться до конца этого года и проверяться каждые шесть месяцев.

Новые треки сегодня представили певица Ashnikko, The Rolling Stones, а также дуэт Элтона Джона и Стиви Уандера.

Coldplay и BTS выпустили совместный клип на трек «My Universe». По сюжету участники групп объединяются в борьбе со злыми силами на неизвестной планете, где запрещена музыка.

Василий Зоркий и его группа сняли документалку «До свидания». Лента рассказывает о девушке из Москвы по имени Ася, которая решила переехать в Киргизию, чтобы быть со своим молодым человеком — киргизским таксистом Жаныбеком.

HBO и Би-би-си снимают документальный фильм о штурме Капитолия сторонниками экс-президента США Дональда Трампа.

Дэвид Теннант исполнит роль Александра Литвиненко в драме об отравлении экс-сотрудника КГБ и ФСБ. А Лили-Роуз Депп сыграет с The Weeknd в сериале «Идол» от создателя «Эйфории» Сэма Левинсона.

Netflix опубликовал трейлер своего нового документального проекта под названием «Плохой спорт». Он выйдет 6 октября и расскажет о шести крупных скандалах в мировом спорте, связанных с коррупцией, манипуляциями и преступлениями.