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В России третий день фиксируют максимальную смертность от ковида. За сутки умерли 867 человек

Семён Гудошников
Сегодня в 12:07

За последние сутки в России зарегистрировали 23 888 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 1458 заражений больше, чем вчера.

В Москве суточная заболеваемость увеличилась с 3004 до 3998 пациентов. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Воронежская, Нижегородская, Свердловская и Ростовская области, Пермский край и Башкортостан.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 7 511 026. Количество умерших за сутки рекордное с начала пандемии — 867 (максимальные значения фиксируются третий день подряд), за весь период скончались 207 255 человек. Выздоровели за сутки 18 826 пациентов, за все время — 6 672 767.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 232,6 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (42,8 млн), на втором — Индия (33,7 млн), на третьем — Бразилия (21,3 млн), на четвертом — Великобритания (7,7 млн).

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