В России третий день фиксируют максимальную смертность от ковида. За сутки умерли 867 человек

За последние сутки в России зарегистрировали 23 888 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 1458 заражений больше, чем вчера.

В Москве суточная заболеваемость увеличилась с 3004 до 3998 пациентов. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Воронежская, Нижегородская, Свердловская и Ростовская области, Пермский край и Башкортостан.