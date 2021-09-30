Победа Бережной и Сихарулидзе и еще пять скандалов в трейлере документального сериала «Плохой спорт»

Netflix выпустил трейлер документального сериала «Плохой спорт», который выйдет на платформе 6 октября. Он расскажет истории шести скандалов в мировом спорте, связанных с коррупцией, манипуляциями и преступлениями.

Одним из скандалов, которым будет посвящен проект, станет олимпийская победа фигуристов Елены Бережной и Антона Сихарулидзе. В 2002 году им пришлось разделить первую строчку пьедестала с канадцами Жами Сале и Давидом Пеллетье после жалобы на судейство.