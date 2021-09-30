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Победа Бережной и Сихарулидзе и еще пять скандалов в трейлере документального сериала «Плохой спорт»

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:26

Netflix выпустил трейлер документального сериала «Плохой спорт», который выйдет на платформе 6 октября. Он расскажет истории шести скандалов в мировом спорте, связанных с коррупцией, манипуляциями и преступлениями.

Одним из скандалов, которым будет посвящен проект, станет олимпийская победа фигуристов Елены Бережной и Антона Сихарулидзе. В 2002 году им пришлось разделить первую строчку пьедестала с канадцами Жами Сале и Давидом Пеллетье после жалобы на судейство.

В трейлере эта ситуация называется «холодной войной на льду». Также шоу расскажет о «крупнейшем скандале в истории итальянского футбола», связях крикетиста Хэнси Кронье с индийскими букмекерами и контрабанде марихуаны для гонщика Рэнди Ланьера.

Всего в шоу запланировано шесть эпизодов, каждый из которых будет длиться 60 мин. Их сняли режиссеры Люк Сьюэлл, Алекс Кьел, Майлз Блэйдон-Райалл, Лиззи Кемптон, Джорджина Каммаллери и Джеймс Хаус.

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