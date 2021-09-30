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Саркози приговорили к году тюрьмы по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании

Семён Гудошников
Сегодня в 12:43

Бывший президент Франции Николя Саркози получил год лишения свободы. Парижский исправительный суд признал его виновным в незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012 году. Об этом сообщил телеканал BFM TV.

Отбывать срок Саркози будет не в тюрьме, а дома — с электронным браслетом. Экс-президент не явился на заключительное заседание. BFM TV сообщает, что услышав приговор, адвокат политика «отчаянно стучал по телефону и махал ногой под столом».

Суд счел, что Саркози продолжал предвыборные митинги, несмотря на то, что расходы превысили установленный законом предел. На кампанию было потрачено более 42 млн евро, а допустимо — не более 22 млн.

В марте Парижский суд признал Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием. Тогда его приговорили к трем годам лишения свободы, два из которых — условно.

Николя Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год. Политик баллотировался на пост главы страны во второй раз, но проиграл на выборах Франсуа Олланду. Дело о незаконном финансировании избирательной кампании завели на него в 2013 году. Следствие считало, что экс-президент получал деньги от лидера Ливии Муаммара Каддафи.

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