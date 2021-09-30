Бритни Спирс официально избавилась от опеки отца

Суд в США отстранил отца поп-исполнительницы Бритни Спирс от опеки над ней, сообщает The New York Times. Певица находилась под опекой на протяжении 13 лет.

Обязанности временного опекуна продолжит исполнять менеджер артистки Джоди Монтгомери. Контроль финансов передан бухгалтеру Джону Цабелю. До конца года должно состояться заседание о полном прекращении опеки.

Отец певицы контролировал личные и финансовые дела дочери с 2008 года. В суде Спирс заявила, что ей запрещали выйти замуж, иметь детей, заставляли выступать на сцене. Отец отвергал эти обвинения, заявляя, что защищал дочь, когда та пребывала в эмоциональном кризисе.

В сентябре отец Бритни подал заявление о прекращении опеки. Через несколько дней певица обручилась со своим молодым человеком Сэмом Асгари.

О деле Бритни Спирс было снято несколько документальных фильмов — они вышли в том числе на стриминговых сервисах Netflix и Hulu. Последний певица раскритиковала.