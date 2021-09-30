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Фронтмен Blink-182 Марк Хоппус рассказал о победе над раком

Семён Гудошников
Сегодня в 9:29

Вокалист и бас-гитарист американской поп-панк группы Blink-182 Марк Хоппус объявил, что вылечился от рака. Об этом музыкант рассказал в публикации Instagram.

«Только что был на приеме у онколога — я избавился от рака! Спасибо Богу, вселенной, друзьям, семье и всем, кто дал мне поддержку, доброту и любовь», — написал он.

Хоппус уточнил, что что ему необходимо восстанавливаться до конца этого года и проверяться каждые шесть месяцев. О своей болезни он рассказал в июне. Тогда музыкант признался, что уже на протяжении трех месяцев проходит курс химиотерапии.

Хоппус основал Blink-182 c гитаристом и вокалистом Томом Делонгом, а также барабанщиком Скоттом Рейнором в 1992 году. Группа неоднократно меняла состав, и Хоппус остается единственным постоянным участником. Популярность группе принесла пластинка «Enema of State» 1999 года.

На новом альбоме группы, дата выхода которого еще не объявлена, появятся Граймс, Фаррелл Уильямс и Лил Узи Верт. В феврале барабанщик Blink-182 Трэвис Баркер объявил, что «пластинка готова на 60%».

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