Группа «Зоркий» сняла документальный фильм о любви москвички и таксиста из Киргизии

Группа «Зоркий» сняла короткометражный документальный фильм о любви москвички Аси и таксиста из Киргизии по имени Жаныбек. Картина называется «До свидания». Об этом сообщила «Медуза»*.
Фильм длится 23 минуты и рассказывает о буднях современной Киргизии. Он пытается разрушить стереотипы об этой стране и ее людях. Видео завершается клипом, посвященным паре. В нем можно увидеть пейзажи Киргизии.
Лидер коллектива Василий Зоркий рассказал, что лента об Асе и ее переезде в Киргизию стала частью размышлений о границах и свободе. Она стала следствием желания музыканта «быть частью большого, глобального мира» и «разговаривать с самыми разными людьми».
«Мне кажется, получилось красивое кино про нашу реальность. За полгода в Кыргызстане я рассказала историю нашего знакомства тысячу раз — и никто ей не удивился, не был шокирован. В Москве же наша история вызывала именно такие эмоции. Очень хочется, чтобы люди везде и всегда были людьми, вне зависимости от национальности, статуса и образования», — добавила Ася.
* «Медуза» включена Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.