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Группа «Зоркий» сняла документальный фильм о любви москвички и таксиста из Киргизии

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:41

Группа «Зоркий» сняла короткометражный документальный фильм о любви москвички Аси и таксиста из Киргизии по имени Жаныбек. Картина называется «До свидания». Об этом сообщила «Медуза»*.

Фильм длится 23 минуты и рассказывает о буднях современной Киргизии. Он пытается разрушить стереотипы об этой стране и ее людях. Видео завершается клипом, посвященным паре. В нем можно увидеть пейзажи Киргизии.

Лидер коллектива Василий Зоркий рассказал, что лента об Асе и ее переезде в Киргизию стала частью размышлений о границах и свободе. Она стала следствием желания музыканта «быть частью большого, глобального мира» и «разговаривать с самыми разными людьми».

«Мне кажется, получилось красивое кино про нашу реальность. За полгода в Кыргызстане я рассказала историю нашего знакомства тысячу раз — и никто ей не удивился, не был шокирован. В Москве же наша история вызывала именно такие эмоции. Очень хочется, чтобы люди везде и всегда были людьми, вне зависимости от национальности, статуса и образования», — добавила Ася.

* «Медуза» включена Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

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