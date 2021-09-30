Группа «Зоркий» сняла документальный фильм о любви москвички и таксиста из Киргизии

Группа «Зоркий» сняла короткометражный документальный фильм о любви москвички Аси и таксиста из Киргизии по имени Жаныбек. Картина называется «До свидания». Об этом сообщила «Медуза»*.

Фильм длится 23 минуты и рассказывает о буднях современной Киргизии. Он пытается разрушить стереотипы об этой стране и ее людях. Видео завершается клипом, посвященным паре. В нем можно увидеть пейзажи Киргизии.