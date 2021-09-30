Элтон Джон и Стиви Уандер выпустили совместный трек

По словам Джона, это одна из лучших песен, которую он когда‑либо делал. «Голос Стиви настолько хорош, как я никогда не слышал — он снова звучит как 17-летний подросток, он поет с искренней радостью и воодушевлением. Я рад, что после 50 лет дружбы мы наконец-то смогли создать полноценный дуэт», — отметил музыкант.

Пластинка «The Lockdown Sessions», работа над которой велась в течении полутора лет, станет 32-м релизом для Джона. В ее записи приняли участие Дуа Липа, Lil Nas X, Майли Сайрус, Эдди Веддер, Gorillaz, Young Thug, Эндрю Ватт, Брэнди Карлайл, Yo-Yo Ma, Ники Минаж и Рина Саваяма.

Артист отметил, что все треки получились разнообразными, интересными и отличаются от его прежних работ. «Это материал, который вывел меня из моей зоны комфорта на совершенно новую территорию», — добавил Джон.

Альбом коллабораций выйдет 22 октября, предзаказ открыт уже сейчас.