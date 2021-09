The Rolling Stones поделились не изданным ранее треком «Troubles A’ Comin»

Британская рок-группа The Rolling Stones опубликовала неизданный ранее трек «Troubles A’ Comin». Это кавер на композицию американского ритм-н-блюз-коллектива The Chi-Lites.

23 сентября группа поделилась песней «Living in the Heart of Love», которая также войдет в грядущий альбом, и показала кинематографичный клип о веселой ночи в Париже. Они посвятили видео покойному барабанщику Чарли Уоттсу. Он скончался 24 августа в возрасте 80 лет в лондонском госпитале.

Переиздание «Tattoo You» включает в себя новый ремастеринг оригинального альбома и отдельный диск с не изданными ранее песнями «Lost & Found: Rarities». Среди них — кавер на Джимми Рида «Shame, Shame, Shame», «Drift Away» Доби Грея и ранняя версия хита «Start Me Up».