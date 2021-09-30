The Rolling Stones поделились не изданным ранее треком «Troubles A’ Comin»

Песня войдет в грядущее переиздание альбома «Tattoo You» 1981 года. На нем будет представлено еще восемь ранее не изданных треков. Релиз состоится 22 октября.

23 сентября группа поделилась песней «Living in the Heart of Love», которая также войдет в грядущий альбом, и показала кинематографичный клип о веселой ночи в Париже. Они посвятили видео покойному барабанщику Чарли Уоттсу. Он скончался 24 августа в возрасте 80 лет в лондонском госпитале.

Переиздание «Tattoo You» включает в себя новый ремастеринг оригинального альбома и отдельный диск с не изданными ранее песнями «Lost & Found: Rarities». Среди них — кавер на Джимми Рида «Shame, Shame, Shame», «Drift Away» Доби Грея и ранняя версия хита «Start Me Up».