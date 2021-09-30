На шеф-редактора The Insider возбудили уголовное дело. Он объявлен в розыск

Российские правоохранители объявили в розыск шеф-редактора The Insider Романа Доброхотова. На него завели уголовное дело о незаконном пересечении границы. Об этом пишет «Дождь»* со ссылкой на адвоката журналиста Юлию Кузнецову.

По ее словам, Доброхотова объявили в розыск 23 сентября по решению следственного управления ФСБ. Сейчас в квартирах у родителей шеф-редактора, его жены и сестры проходят обыски.

«Обыски проходят по статье о „незаконном пересечении границы“ снова изымают все телефоны и компы, сейчас повезут на допрос», — пояснил Доброхотов в твиттере.

По версии следствия, Доброхотов в период с 31 июля по 1 августа незаконно пересек границу России в Воронежской области.

В июле у родителей шеф-редактора The Insider уже проводились обыски — по делу о клевете, по которому журналист проходил свидетелем. Поводом для возбуждения дела стал твит Доброхотова, в котором он заявил, что голландский журналист Макс Ван дер Верфф работает на российские спецслужбы и распространяет дезинформацию о крушении «Боинга» на Донбасе. Тогда у Доброхотова изъяли технику и загранпаспорт.

The Insider — расследовательское издание, созданное в 2013 году. Один из его самых известных материалов — совместное с Bellingcat и CNN расследование о предполагаемых отравителях Алексея Навального.

The Insider и «Дождь» признаны Минюстом СМИ, выполняющими функцию иностранного агента.