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HBO снимает документальный фильм о штурме Капитолия в США

Дарья Мельникова
Сегодня в 0:47

HBO и Би-би-си снимают документалку о штурме здания Капитолия сторонниками экс-президента США Дональда Трампа. Фильм выйдет на HBO Max 20 октября, сообщает NME.

В картине под названием «Четыре часа в Капитолии» покажут новые кадры событий того дня, эксклюзивные интервью свидетелей, включая сенаторов Чака Шумера и Ричарда Дурбина, а также журналистов, протестующих и сотрудников Капитолия.

Постановщиком ленты стал Дэн Рид («Покидая Неверленд»), а режиссером — Джейми Робертс («Расцвет династии Мердоков»).

Утром 6 января на протестном митинге против результатов выборов Трамп призвал своих сторонников пройти маршем к Капитолию, «сражаясь изо всех сил», чтобы «вернуть нашу страну». В результате демонстранты взяли штурмом здание, где сенаторы и члены Палаты представителей собирались утвердить итоги выборов. Победу в них одержал соперник Трампа от демократов Джо Байден.

В ходе штурма погибли пять человек, в том числе один полицейский. Спустя несколько часов всех протестующих смогли выгнать из Капитолия, после чего итоги выборов все же утвердили.

13 января Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа. Отставку действующего тогда президента поддержали 232 человека, против — 197. Он стал первой главой США, которому дважды был объявлен импичмент. Впервые это произошло в декабре 2019 года, но тогда Сенат отказался отстранять его от власти.

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