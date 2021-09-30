Космос, инопланетяне и запрет на музыку: в сети появился совместный клип Coldplay и BTS

В ролике участники групп попадают на планету в далекой галактике «The Spheres», где запрещена музыка. Тогда они решают объединиться вместе с музыкантами из инопланетного коллектива Supernova 7, чтобы победить злые силы и снять ограничения.

Coldplay и BTS представили совместный клип на песню «My Universe», которая вышла 24 сентября.

Режиссером ролика выступил американский клипмейкер Дэйв Мейерс, который снимал предыдущее видео для Coldplay на трек «Higher Power». Премьера песни прошла на Международной космической станции, а видео собрало более 24 млн просмотров.

Трек «My Universe» войдет в грядущий альбом рокеров «Music of the Spheres», релиз которого намечен на 15 октября.

Последний на данный момент альбом Coldplay — «Everyday Life» — вышел в ноябре 2019 года. Пластинка должна была стать экспериментальной, но что‑то пошло не так — что именно, выяснил музыкальный редактор «Афиши Daily» Николай Овчинников.