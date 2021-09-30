Космос, инопланетяне и запрет на музыку: в сети появился совместный клип Coldplay и BTS

Coldplay и BTS представили совместный клип на песню «My Universe», которая вышла 24 сентября.
В ролике участники групп попадают на планету в далекой галактике «The Spheres», где запрещена музыка. Тогда они решают объединиться вместе с музыкантами из инопланетного коллектива Supernova 7, чтобы победить злые силы и снять ограничения.
Режиссером ролика выступил американский клипмейкер Дэйв Мейерс, который снимал предыдущее видео для Coldplay на трек «Higher Power». Премьера песни прошла на Международной космической станции, а видео собрало более 24 млн просмотров.
Трек «My Universe» войдет в грядущий альбом рокеров «Music of the Spheres», релиз которого намечен на 15 октября.
Последний на данный момент альбом Coldplay — «Everyday Life» — вышел в ноябре 2019 года. Пластинка должна была стать экспериментальной, но что‑то пошло не так — что именно, выяснил музыкальный редактор «Афиши Daily» Николай Овчинников.