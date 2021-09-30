Лили-Роуз Депп снимется в сериале Сэма Левинсона «Идол»

Лили-Роуз Депп присоединяется к актерскому составу драматического сериала «Идол» от создателя «Эйфории» Сэма Левинсона. Об этом сообщает Collider.

Действие шоу разворачивается в Лос-Анджелесе и рассказывает историю поп-певицы, у которой завязывается роман с владельцем клуба. Но не все так просто, так как он оказывается лидером тайного культа.

В сериале также снимется и музыкант The Weeknd. Кого сыграет он и Депп, пока неизвестно, но предполагается, что они исполнят роль влюбленной парочки.

Шоу выйдет на телеканале HBO. Шоураннером и сценаристом станет Джозеф Эпштейн, а в качестве соавтора выступит The Weeknd. Среди исполнительных продюсеров «Идола» будут Эшли Левинсон, Кевин Турен, Аарон Л.Гилберт, Мэри Лоус и ЛаМар Тейлор.