перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Бритни Спирс избавилась от опеки, вокалист Blink-182 победил рак и другие новости дня
20:51 дайджест
В Москве представят проект «Urban Dreams: антиутопия. Подземный город» 20:47
Группа «Зоркий» сняла документальный фильм о любви москвички и таксиста из Киргизии 19:41
Лили-Роуз Депп снимется в сериале Сэма Левинсона «Идол» 19:26
Москвичка с СМА вышла к мэрии с портретами и колясками людей, которые умерли без лечения 18:33
Космос, инопланетяне и запрет на музыку: в сети появился совместный клип Coldplay и BTS 18:27
Мосгорсуд изменил приговор Любови Соболь по «санитарному делу» 17:50
Claudio Schwarz/Unsplash
Еврейский музей и издание «Такие дела» проведут серию дискуссий об инклюзивности 17:27
Отец десятиклассницы открыл стрельбу в московской школе. Пострадавших нет, мужчина задержан 16:57
Дэвид Теннант сыграет отравленного экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко в новом сериале 16:48
Facebook опубликовал отчет о влиянии Instagram на психическое здоровье пользователей 16:18
The Rolling Stones поделились не изданным ранее треком «Troubles A’ Comin» 15:34
Пресс-материалы
В приложении «Яндекса» теперь можно снимать и монтировать короткие видео 15:22
Элтон Джон и Стиви Уандер выпустили совместный трек 14:44
В магазине adidas на Кузнецком Мосту проведут выставку NFT-искусства и презентуют новые кроссовки 14:11
«Яндекс.Музыка» запустила раздел «Про подкасты», посвященный индустрии подкастинга 13:51
Тикток-звезда Ashnikko выпустила клип и два новых трека 13:20
World Economic Forum/Flickr
Саркози приговорили к году тюрьмы по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании 12:43
«Ситимобил» и Welldone запустят на один день в Москве «вегетарианское такси» 12:34
В России третий день фиксируют максимальную смертность от ковида. За сутки умерли 867 человек 12:07
Отключить рекламу

Лили-Роуз Депп снимется в сериале Сэма Левинсона «Идол»

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:26

Лили-Роуз Депп присоединяется к актерскому составу драматического сериала «Идол» от создателя «Эйфории» Сэма Левинсона. Об этом сообщает Collider.

Действие шоу разворачивается в Лос-Анджелесе и рассказывает историю поп-певицы, у которой завязывается роман с владельцем клуба. Но не все так просто, так как он оказывается лидером тайного культа.

В сериале также снимется и музыкант The Weeknd. Кого сыграет он и Депп, пока неизвестно, но предполагается, что они исполнят роль влюбленной парочки.

Шоу выйдет на телеканале HBO. Шоураннером и сценаристом станет Джозеф Эпштейн, а в качестве соавтора выступит The Weeknd. Среди исполнительных продюсеров «Идола» будут Эшли Левинсон, Кевин Турен, Аарон Л.Гилберт, Мэри Лоус и ЛаМар Тейлор.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Лили-Роуз Депп
Сэм Левинсон
Эйбeл Тесфайе
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить