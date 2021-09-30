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Дэвид Теннант сыграет отравленного экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко в новом сериале

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:48

Британский актер Дэвид Теннант («Доктор Кто») исполнит роль Александра Литвиненко в сериале об отравлении бывшего сотрудника КГБ и ФСБ. Название и дата выхода пока неизвестны, сообщает The Daily Mirror.

Драма из четырех серий выйдет на телеканале ITV и расскажет о сотрудниках Скотленд-Ярда, которые расследовали смерть Александра Литвиненко в Великобритании в 2006 году.

«В конце 2006 года Александр Литвиненко был живым свидетелем своего собственного убийства. Он провел последние дни, рассказывая полиции подробности того, что с ним случилось. Этим полицейским и его вдове Марине Литвиненко потребовалось десять лет, чтобы эти эти показания были подтверждены», — отметил шоураннер Джордж Кей.

Роль жены Литвиненко исполнит Маргарита Левиева («Черный список»), а следователей Клайва Тиммонса и Брента Хаятта сыграют Марк Боннар («Катастрофа») и Нил Маскелл («Список смертников»).

Для создания точной интерпретации к созданию сериала в качестве консультантов привлекли Тиммонса, Хаятта, адвоката Бена Эммерсона и семью экс-сотрудника ФСБ.

Александр Литвиненко погиб в Лондоне 23 ноября 2006 года от отравления полонием-210 — через 6 лет после того, как получил убежище в Великобритании. В 2015 году представитель Скотленд-Ярда сообщил, что единственным вероятным объяснением случившегося является участие России в убийстве экс-сотрудника ФСБ.

В 2016 году Британский суд заявил, что операция отравления, скорее всего, была одобрена лично директором ФСБ Николаем Патрушевым, а исполнителями стали депутат Госдумы Андрей Луговой и бизнесмен Дмитрий Ковтун.

21 сентября этого года ЕСПЧ возложил на Россию ответственность за смерть Литвиненко. Суд обязал выплатить его вдове 100 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда и 22,5 тыс. евро на покрытие судебных издержек.

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