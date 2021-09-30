Отец десятиклассницы открыл стрельбу в московской школе. Пострадавших нет, мужчина задержан

Мужчина открыл стрельбу в школе на северо-востоке Москвы. Пострадавших нет, стрелок задержан. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на столичный главк МВД.

По данным полиции, десятиклассница школы на Палехской улице, 10, поругалась со знакомыми молодыми людьми. Она рассказала о конфликте отцу и тот прибыл в школу с пистолетом. Во время разговора с предполагаемыми обидчиками дочери мужчина один раз выстрелил вверх.

Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что стрельбу открыли около школы. По его информации, отец десятиклассницы узнал, что к его дочери приставали четверо молодых людей. Поэтому он «решил с ними расправиться, взяв с собой оружие».

Mash без ссылок на источник пишет, что сперва мужчина устроил драку с возможными обидчиками дочери, а после того, как выстрелил в воздух, попытался скрыться. Телеграм-канал опубликовал видео с задержанным.