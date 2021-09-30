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Тикток-звезда Ashnikko выпустила клип и два новых трека

Семён Гудошников
Сегодня в 13:20

Американская певица Ashnikko, завоевавшая вирусную популярность в тиктоке, представила новый трек и клип «Panic Attacks in Paradise». В этот же день вышла еще одна новая песня исполнительницы — «Maggots».

В первом треке, стилизованном под акустические поп-панк-баллады 2000-х, певица рассказывает, как она проходит через сложные подавленные состояния — хотя ее жизнь будто бы складывается лучшим образом. В клипе артистка находится в райском саду, где и рассказывает о переживаниях.

Второй трек — в агрессивной электронной аранжировке. В нем Ashnikko дает отпор женоненавистникам и тем, кто ненавидит ее саму.

Певица известна тем, что поднимает в текстах социальные вопросы: права женщин, гендерное равенство, психическое здоровье. Еще один клип Ashnikko, где она выступает в дуэте с Граймс, — по ссылке.

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