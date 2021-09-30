Тикток-звезда Ashnikko выпустила клип и два новых трека

Американская певица Ashnikko, завоевавшая вирусную популярность в тиктоке, представила новый трек и клип «Panic Attacks in Paradise». В этот же день вышла еще одна новая песня исполнительницы — «Maggots».

В первом треке, стилизованном под акустические поп-панк-баллады 2000-х, певица рассказывает, как она проходит через сложные подавленные состояния — хотя ее жизнь будто бы складывается лучшим образом. В клипе артистка находится в райском саду, где и рассказывает о переживаниях.