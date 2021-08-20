«Дождь» признан иноагентом, Лорд выпустила новый альбом и другие новости дня

Минюст внес телеканал «Дождь» и журналистов «Важных историй» в список СМИ-иноагентов. В Госдуме «Дождю» заявили, что канал «неоднократно попадал в поле зрения комиссии».

Великобритания ввела санкции против семи сотрудников ФСБ, подозреваемых в отравлении Алексея Навального. Четверо из них фигурировали в совместном расследовании The Insider (признан иноагентом), Bellingcat и Der Spiegel.

Роскомнадзор потребовал удалить приложение «Навальный» из App Store и Google Play. По мнению ведомства, через него действует экстремистская организация.

Соратника Навального Олега Степанова приговорили к году ограничения свободы по «санитарному делу». Ему запретили выходить на улицу по ночам, посещать массовые мероприятия и выезжать за пределы Москвы и Подмосковья.

«Альтернатива» рассказала о мужчине, которого обманом привезли на склад Wildberries и заставили работать. В компании назвали утверждение о том, что на их складе настоящие рабы, клеветой и попыткой черного пиара.

Бритни Спирс попала под следствие из‑за предполагаемого нападения на домработницу. Сотрудница Спирс заявила, что певица ударила ее во время ссоры и выбила из ее рук телефон.

Иностранным студентам разрешили вернуться в Россию. Они смогут продолжить обучение вне зависимости от возобновления авиасообщения с их странами.

71% учителей считают, что система школьного образования в России устарела. Главным недостатком школ половина опрошенных называет ненормированную нагрузку на учителей.

Релизы дня. Новые альбомы вышли у Лорд, Trippie Redd и Deafheaven. Xiu Xiu поделились кавером на саундтрек из «Твин Пикс», Iron Maiden — синглом «Stratego», а Ирина Горбачева — первым авторским треком «Ты и я».

21 и 22 августа в музее-заповеднике «Горки Ленинские» пройдет фестиваль «Джазовые сезоны». В лайнапе — Альфредо Родригес, Рузвельт Коллиер, Игорь Бутман, Leonid & Friends и другие артисты.