Ирина Горбачева выпустила первый авторский трек «Ты и я» и клип на него

В ролике показаны сменяющиеся кадры счастливых семей, которые вместе проводят время. На фоне персонажей открываются красивые пейзажи.

Российская актриса Ирина Горбачева выпустила трек «Ты и я» сразу вместе с клипом. Сингл стал ее музыкальным дебютом.

«В этом мире все пронизано взаимоотношениями, а если присмотреться еще ближе, то все начинается с Ты и Я! Друг, отец, брат, супруга, сын, сестра, муж, мама…. Все эти названия уходят на задний план, когда глаза смотрят в глаза», — написала актриса в своем инстаграме.

По ее словам, это лишь первая ее песня из шести уже написанных. Ирина Горбачева назвала ее самой нежной и лиричной из всех.

«История этого клипа пришла сразу и была максимально проста и сентиментальна! Все чаще из нашей жизни уходят простые, нежные проявления любви, сладости момента нахождения рядом и любования друг другом», — добавила девушка.

Текст песни написала сама Горбачева, а музыку к ней — Тося Чайкина, автор «Беспринципных»: саундтрека к одноименному сериалу. Срежиссировала клип Ирина Горбачева вместе с Александром Лубенским.

В ролике снялся комик Василий Байдак — близкий друг Горбачевой. Актриса рассказывала о нем в интервью Юрию Дудю.