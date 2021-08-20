Власти разрешили приехать в Россию всем иностранным студентам

Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом и Минобрнауки разрешат иностранным студентам из всех стран въехать в Россию. Учащихся будут пропускать через границу вне зависимости от ограничений авиасообщения, пишет «Коммерсант».

На данный момент правила, по которым студенты из‑за рубежа смогут приехать на учебу, находятся на согласовании. В ведомстве отметили, что они будут утверждены в ближайшее время.

«У себя на родине ребята зачастую сталкивались с проблемами в доступе к дистанционным программам. В некоторых странах интернет либо дорогой, либо его просто нет. Сказывалась также разница во времени: когда в России идут университетские занятия, там может быть глубокая ночь. <…> Мы совместно с МИД и Роспотребнадзором ходатайствовали перед оперативным штабом об открытии границ для студентов. Нас поддержали», — заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

По данным министерства, около 300 тыс. студентов в России — иностранцы. В декабре 2019 года многие из них уехали домой на каникулы, но не смогли вернуться из‑за начала пандемии и закрытых границ. Большинство студентов были вынуждены учиться в дистанционном формате.

Летом 2020 года студенты из Казахстана написали обращение правительству России, МИД и ФСБ. Они жаловались, что дистанционка «сделает их неконкурентоспособными по сравнению со студентами, получающими знания очно» и попросили включить обучение в университете в список допустимых причин для въезда в страну.