Метал-группа Deafheaven выпустила альбом, который звучит совсем не как метал

Американская пост-метал-группа Deafheaven поделилась новым альбомом «Infinite Granite». Послушать его можно на всех популярных стриминговых сервисах.

Звук пластинки заметно отличается от предыдущих релизов Deafheaven. От экстрим-металла они сдвинулись в сторону инди-рока, а вокал Джорджа Кларка впервые стал чистым. The Ringer называет «Infinite Granite» самым противоречивым метал-альбомом за последнее время, который звучит совсем не как метал-альбом.