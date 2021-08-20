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Метал-группа Deafheaven выпустила альбом, который звучит совсем не как метал

Семён Гудошников
Сегодня в 11:23

Американская пост-метал-группа Deafheaven поделилась новым альбомом «Infinite Granite». Послушать его можно на всех популярных стриминговых сервисах.

Звук пластинки заметно отличается от предыдущих релизов Deafheaven. От экстрим-металла они сдвинулись в сторону инди-рока, а вокал Джорджа Кларка впервые стал чистым. The Ringer называет «Infinite Granite» самым противоречивым метал-альбомом за последнее время, который звучит совсем не как метал-альбом.

Прошлым крупным релизом Deafheaven стал лайв-альбом «10 Years Gone», который группа выпустила в декабре 2020 года, чтобы хоть немного компенсировать поклонникам отмену тура в честь своего десятилетия. Из‑за пандемии коллектив не смог выступить и на московском фестивале «Боль», отмененном прошлым летом.

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