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Большинство российских учителей считают нынешнюю систему школьного образования устаревшей

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:05

В России 71% учителей считают, что система школьного образования не отвечает требованиям учеников и рынка труда. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование международной образовательной компании «ЯКласс».

В опросе приняли участие более 2000 педагогов по всей стране. Больше половины респондентов — 55% — думают, что образование устарело частично, еще 16% — полностью. По мнению 29% учителей, образовательная система отвечает современным запросам.

Главным недостатком в школах половина участников опроса назвала ненормированную нагрузку на учителей. Еще 17% педагогов указали на чрезмерную учебную нагрузку на школьников, по 10% — на отсутствие персонализации программы обучения под запросы детей и игнорирование обучения навыкам, необходимым для жизни.

Треть учителей — 33% — утверждают, что за последнее десятилетие школа поменяла свою основную функцию: вместо того чтобы давать детям образование, она тренирует учеников для сдачи ОГЭ и ЕГЭ.

Кроме того, опрошенные предложили добавить в школьную программу несколько новых предметов. Среди них — психология (23%), финансовая грамотность (18%), инновационные технологии (17%), цифровая грамотность и эмоциональный интеллект (по 13%), креативные техники (9%), базовое программирование (4%) и дополнительный иностранный язык (3%).

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