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Великобритания ввела санкции против сотрудников ФСБ, подозреваемых в отравлении Навального

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:05

Великобритания ввела санкции против семи сотрудников ФСБ, которых считают причастными к отравлению Алексея Навального. Об этом говорится в санкционном списке на сайте британского правительства.

Под санкции попали Алексей Александров, Владимир Паняев, Иван Спиридонов, Владимир Богданов, Кирилл Васильев, Станислав Макшаков и Алексей Седов. Четверо из них фигурировали в совместном расследовании The Insider*, Bellingcat и Der Spieger о предполагаемых отравителях оппозиционера.

Внесенные в список лица названы сотрудниками ФСБ. Макшаков работает в Институте криминалистики ФСБ, Васильев возглавляет учреждение. Богданов — экс-руководитель института, сейчас глава Центра специальной техники ФСБ, Седов — начальник Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ. Александров, Спиридонов и Паняев — сотрудники Федеральной службы безопасности.

В описании санкций отмечается, что предположения о причастности этих людей к отравлению Навального в августе 2020 года основаны на доказательствах, в том числе телефонных звонках и переписках.

Это уже второй пакет санкций со стороны британских властей из‑за инцидента с Алексеем Навальным. В октябре 2020 года в список попали первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, директор ФСБ Александр Бортников, два заместителя министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, руководитель управления президента по внутренней политике Андрей Ярин и полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

20 августа 2020 года Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Оппозиционер впал в кому, а затем его перевезли в берлинскую клинику «Шарите». В Германии у него нашли следы отравления ядом из группы «Новичок».

Позже проект Bellingcat при участии журналистов из мировых СМИ и соратников Навального выяснил, что к отравлению оппозиционера могут быть причастны сотрудники ФСБ, которые следовали за ним в десятки российских городов с 2017 года. Один из них — Константин Кудрявцев — в телефонном разговоре с Навальным косвенно признался в покушении на жизнь оппозиционера.

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