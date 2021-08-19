В музее-заповеднике Горки Ленинские пройдет фестиваль «Джазовые сезоны»

21 и 22 августа в музее-заповеднике Горки Ленинские состоится международный фестиваль «Джазовые сезоны». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

В этом году хедлайнерами станут кубинский пианист Альфредо Родригес, мастер педал-стил гитары Рузвельт Коллиер из США, народный артист России Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.

В лайнапе — певица Фантине, пианист и вокалист Олек Аккуратов, LRK Trio, джазовый проект Кристины Ковалевой, Светлана Жаворонкова и Acoustic Soul, группа Leonid & Friends, Оркестр им. Г.А. Гараняна, Сергиево-Посадский муниципальный оркестр под руководством Игоря Кантюкова, Квинтет Ивана Акатова и группа столичных музыкантов QASCAD.

Помимо музыкальной программы, на фестивале пройдут мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, живописи, гончарному и кузнечному делу, а также спортивные активности, маркет и другие развлекательные мероприятия.

Входной билет на один день стоит 2000 рублей, на два — 3000, а семейный на пять человек — 8000. Узнать подробнее и приобрести билеты можно здесь.