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«Альтернатива» рассказала о мужчине, которого обманом вынудили работать на складе Wildberries за еду

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:00

Движение «Альтернатива» рассказало в инстаграме об освобождении уроженца Пскова, которого обманом привезли в Пушкинский район Московской области и заставили работать на складе Wildberries.

Неизвестные люди познакомились с псковитянином на площади Трех Вокзалов в столице и предложили подвезти его до дома бесплатно. Мужчина воспользовался предложением — и оказался в подвале, откуда его вывозили на рабочие точки.

Его и еще нескольких пленников вынуждали заниматься утеплением кровли складов онлайн-ритейлера. У них отобрали документы, а за неповиновение избивали. Обеспечивали мужчин только едой — ни о какой оплате труда речи не шло.

Сотрудникам «Альтернативы» удалось вызволить жителя Пскова. В данный момент он на свободе и направляется домой, написали представители организации. «Надеемся, на этом его полоса невезения закончилась», — добавили они.

«К сожалению, в последнее время крупные компании гонятся за дешевой рабочей силой и не проверяют своих подрядчиков. В результате на объекте Wildberries оказались самые настоящие рабы», — написала «Альтернатива».

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