Лорд выпустила альбом «Solar Power»

Всего на пластинке 12 треков, в том числе вышедшие до этого лид-сингл «Solar Power» и трек «Stoned at the Nail Salon» .

Новозеландская певица Лорд выпустила свой третий студийный альбом «Solar Power». Послушать релиз можно на всех популярных стриминговых площадках.

По словам певицы, ее новая пластинка — это «празднование мира природы, попытка увековечить трансцендентные чувства», которые она испытывает, находясь на открытом воздухе.

«Во времена душевной боли, горя, глубокой любви или замешательства я обращаюсь за ответами к миру природы. Я научилась выдыхать и настраиваться. И вот что получилось из этого», — пояснила артистка.

«Solar Power» — первая студийная работа Лорд после четырехлетнего перерыва. Продюсером альбома снова выступил Джек Антонофф, ранее работавший с певицей над альбомом «Melodrama» (2017).

Концерты в поддержку новой пластинки Лорд пройдут в мае и июне 2022 года в Великобритании. Кроме того, следующим летом новозеландка выступит в Барселоне на фестивале Primavera Sound.