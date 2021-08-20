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Iron Maiden представили новый сингл «Stratego»

Семён Гудошников
Сегодня в 13:21

Iron Maiden выпустили трек «Stratego» — это второй сингл из грядущего альбома «Senjutsu», релиз которого запланирован на 3 сентября.

Авторами песни выступили басист группы Стив Харрис и гитарист Яник Герс, а продюсерами — Харрис и Кевин Ширли, который сотрудничает с Iron Maiden уже более 20 лет.

«Senjutsu» станет первой пластинкой группы за шесть лет. Работа над ней проходила в легендарной парижской студии Guillaume Tell, где записывались Принс, Элтон Джон, The Rolling Stones и Depeche Mode.

15 июля Iron Maiden представили первый сингл с нового альбома — «The Writing on the Wall» — и анимационный клип на него. Авторами ролика выступили студия BlinkInk и два экс-режиссера Pixar.

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