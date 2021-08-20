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Xiu Xiu выпустили кавер на одну из композиций Анджело Бадаламенти к приквелу «Твин Пикса»

Валерия Корниенко
Сегодня в 17:15

Американская группа Xiu Xiu выпустила кавер на композицию «A Real Indication», которая входит в саундтрек к фильму «Твин Пикс: Сквозь огонь», написанный Анджело Бадаламенти. Послушать песню можно на всех популярных стриминговых сервисах.

Трек «A Real Indication» был записан в рамках трибьют-альбома «Plays the Music of Twin Peaks» 2016 года, но так и не вошел в него. В создании песни участвовали барабанщик Дэвид Кендрик и контрабасист Джерек Бишофф. Последний выступил продюсером трибьюта.

По словам участника группы Джейми Стюарта, они не стали добавлять эту композицию в альбом, поскольку думали, что она выбивается из вселенной «Твин Пикс». «Когда мы прочитали интервью [с Дэвидом Линчем], то поняли, насколько глубоко эта песня, исполненная Бадаламенти, на самом деле была во вселенной, и пожалели, что не включили ее в „Plays the Music of Twin Peaks“», — отметил он.

В марте у Xiu Xiu вышел альбом «Oh No». Записать пластинку помогли Шэрон Ван Эттен, Челси Вулф, Twin Shadow, а также участники групп Deerhoof, Drab Majesty, Liars и Shearwater.

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